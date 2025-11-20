Будут говорить об амнистии для россиян: СМИ считают, что Дрисколл приехал давить на Зеленского
- Американская делегация во главе с Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев, чтобы обсудить с Зеленским план из 28 пунктов.
- СМИ пишут, что этот план предусматривает амнистию россиян за военные преступления, а на Зеленского будут давить.
20 ноября в Киеве находится американская делегация во главе с Дэниелом Дрисколлом. Журналисты узнали, к чему стремятся в США.
Зачем в Киев приехали американцы?
Согласно данным "РБК-Украина", делегация американских генералов будет давить на Зеленского, чтобы тот принял план из 28 пунктов. Источник этого СМИ утверждает, что президент встретится с делегатами во второй половине дня. Далее, предположительно, те поедут в Россию.
Следует сказать, что план предусматривает, мягко говоря, противоречивые пункты.
Мирный план для Украины, разработанный США и Россией совместно, предусматривает амнистию за военные преступления, возвращение России в мировую экономику и отказ Украины от членства в НАТО,
Амнистия для всех преступлений военного времени является более широкой, чем преступления, совершенные российскими военными.
Другим пунктом является полное возвращение России в мировую экономику.
"Кроме того, согласно плану, не только Украина должна убрать упоминание о членстве в НАТО из своей Конституции, но и выставлено условие для членов Альянса признать законодательно, что Украина никогда в будущем не станет членом НАТО", – рассказало медиа.
Важно! По словам Юлии Свириденко, визит американцев "даст возможность представителям, американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии".
Кто такой Дэниел Дрисколл и кто еще приехал с ним?
Это министр армии США и бывший военный офицер, а также американский политик, бизнесмен, юрист.
The Wall Street Journal пишет, что он – однокурсник Джей Ди Вэнса из Йельской школы права. К визиту в Украину его готовил сам Уиткофф.
19 ноября Дрисколл встретился с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.
На сайте Минобороны Украины сказано, что они "сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей, которых достигли президент Зеленский и президент Трамп".
Также делегацию США представляют начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж, командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донагью, командующий NSATU и SAG-U генерал-лейтенант Кертис Баззард.