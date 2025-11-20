Будут говорить об амнистии для россиян: СМИ считают, что Дрисколл приехал давить на Зеленского

20 ноября в Киеве находится американская делегация во главе с Дэниелом Дрисколлом. Журналисты узнали, к чему стремятся в США.

Зачем в Киев приехали американцы?

Согласно данным "РБК-Украина", делегация американских генералов будет давить на Зеленского, чтобы тот принял план из 28 пунктов. Источник этого СМИ утверждает, что президент встретится с делегатами во второй половине дня. Далее, предположительно, те поедут в Россию.

Следует сказать, что план предусматривает, мягко говоря, противоречивые пункты.

Мирный план для Украины, разработанный США и Россией совместно, предусматривает амнистию за военные преступления, возвращение России в мировую экономику и отказ Украины от членства в НАТО,

Амнистия для всех преступлений военного времени является более широкой, чем преступления, совершенные российскими военными.

Другим пунктом является полное возвращение России в мировую экономику.

"Кроме того, согласно плану, не только Украина должна убрать упоминание о членстве в НАТО из своей Конституции, но и выставлено условие для членов Альянса признать законодательно, что Украина никогда в будущем не станет членом НАТО", – рассказало медиа.

Важно! По словам Юлии Свириденко, визит американцев "даст возможность представителям, американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии".

