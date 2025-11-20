Говоритимуть про амністію для росіян: ЗМІ вважають, що Дрісколл приїхав тиснути на Зеленського
- Американська делегація на чолі з Деніелом Дрісколлом прибула до Києва, щоб обговорити із Зеленським план з 28 пунктів.
- ЗМІ пишуть, що цей план передбачає амністію росіян за воєнні злочини, а на Зеленського будуть тиснути.
20 листопада в Києві перебуває американська делегація на чолі з Деніелом Дрісколлом. Журналісти дізналися, чого прагнуть у США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Навіщо в Київ приїхали американці?
Відповідно до даних "РБК-Україна", делегація американських генералів буде тиснути на Зеленського, щоб той прийняв план з 28 пунктів. Джерело цього ЗМІ стверджує, що президент зустрінеться з делегатами в другій половині дня. Далі, імовірно, ті поїдуть до Росії.
Слід сказати, що план передбачає, м'яко кажучи, суперечливі пункти.
Мирний план для України, розроблений США та Росією спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення Росії у світову економіку та відмову України від членства в НАТО,
Амністія для всіх злочинів воєнного часу є ширшою, ніж злочини, вчинені російськими військовими.
Іншим пунктом є повне повернення Росії в світову економіку.
"Окрім того, згідно з планом, не лише Україна має прибрати згадку про членство в НАТО зі своєї Конституції, а й виставлена умова для членів Альянсу визнати законодавчо, що Україна ніколи в майбутньому не стане членом НАТО", – розповіло медіа.
Важливо! За словами Юлії Свириденко, візит американців "дасть можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії".
Хто такий Деніел Дрісколл і хто ще приїхав із ним?
Це міністр армії США і колишній військовий офіцер, а також американський політик, бізнесмен, юрист.
The Wall Street Journal пише, що він – однокурсник Джей Ді Венса з Єльської школи права. До візиту в Україну його готував сам Віткофф.
19 листопада Дрісколл зустрівся з міністром оборони України Денисом Шмигалем.
На сайті Міноборони України сказано, що вони "сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли президент Зеленський та президент Трамп".
Також делегацію США представляють начальник штабу Сухопутних військ США генерал Ренді Джордж, командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донаг'ю, командувач NSATU та SAG-U генерал-лейтенант Кертіс Баззард.