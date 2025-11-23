The Telegraph опубликовал текст плана ЕС из 24 пунктов по завершению войны в Украине
- Европейский план по завершению войны в Украине состоит из 24 пунктов, включая мониторинг прекращения огня и обмен военнопленными.
- Документ предусматривает сохранение суверенитета Украины, возможность вступления в НАТО и ЕС, и возобновление санкций против России в случае нарушения соглашения.
В The Telegraph 23 ноября обнародовали полный текст европейского плана по завершению войны в Украине. Документ состоит из 24 пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также Встреча в Женеве завершилась: Украина говорит о прогрессе, США вносят некоторые изменения в мирный план
Что предусматривает план ЕС по завершению войны?
Западное издание опубликовало европейское контрпредложение к мирному плану Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Документ состоит из 24 пунктов.
План включает создание механизмов мониторинга прекращения огня с участием третьих стран и союзников Украины под руководством США, обмен военнопленными по принципу "всех на всех" и освобождение гражданских, включая незаконно вывезенных Россией детей.
Документ предусматривает, что переговоры по территориям будут происходить по текущей линии фронта, а с наступлением стабильного прекращения огня будет предоставляться гуманитарный доступ.
Согласно опубликованному тексту, Украина будет сохранять суверенитет, будет иметь право размещать силы союзников и не будет накладывать ограничений на ВСУ и оборонную промышленность.
Также предусмотрено возможность вступления Украины в НАТО и ЕС, экономическое сотрудничество, компенсацию, в том числе за счет российских активов.
В отношении России, то санкции могут смягчить после достижения мира, а в случае нарушения соглашения – восстановить.
Полный текст плана ЕС / Фото The Telegraph
Мирный план для завершения войны: последние заявления
Украинская делегация 23 ноября в Женеве работала с американскими и европейскими партнерами по корректировке мирного плана, который представили США ранее.
После переговоров, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Соединенные Штаты планируют внести изменения в план Трампа с учетом предложений Украины.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил, что встреча была продуктивной, а Украина и США достигли прогресса.