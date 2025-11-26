"Можно запутаться": в России жалуются, что неофициально получили несколько версий мирного плана США

России жалуются, что неофициально получали несколько вариантов мирного плана США. Но в них "можно даже запутаться".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на помощника Путина Ушакова, которого цитирует пропагандистское издание ТАСС.

Смотрите также Мирный план Трампа могли писать в Кремле: Bloomberg выложил секретный разговор Ушакова и Дмитриева

Что сказал Ушаков о мирном плане США?

Ушаков заявил, что Россия положительно относится к некоторым моментам мирного плана Трампа, но многое "требует дискуссии".

Кремль до сих пор не получал мирный план Трампа официально, но неофициальная "бумага есть".

Ушаков заявил, что Россия положительно относится к некоторым пунктам, но многие из них "требуют дискуссии".

️Россия еще ни с кем не обсуждала детали мирного плана США, ряд его пунктов требует серьезного анализа,

– также сообщил он.

Ушаков цинично заявил, что европейцы "совершенно ненужным образом лезут" в мирное урегулирование войны в Украине.

Кроме того, по его словам, в Абу-Даби 25 ноября мирный план США по Украине с американцами не обсуждался. Контакты по нему якобы ведутся, но серьезного обсуждения "за столом" не было.

Что известно о переговорах России и США в Абу-Даби?