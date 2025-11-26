"Можна заплутатися": у Росії бідкаються, що неофіційно отримали кілька версій мирного плану США

Росії бідкаються, що неофіційно отримували декілька варіантів мирного плану США. Але у них "можна навіть заплутатися".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на помічника Путіна Ушакова, якого цитує пропагандистське видання ТАСС.

Дивіться також Мирний план Трампа могли писати у Кремлі: Bloomberg виклав секретну розмову Ушакова та Дмитрієва

Що сказав Ушаков про мирний план США?

Ушаков заявив, що Росія позитивно ставиться до деяких моментів мирного плану Трампа, але багато чого "вимагає дискусії".

Кремль досі не отримував мирний план Трампа офіційно, але неофіційний "папір є".

Ушаков заявив, що Росія позитивно ставиться до деяких пунктів, але багато із них "вимагають дискусії".

️Росія ще ні з ким не обговорювала деталі мирного плану США, низка його пунктів потребує серйозного аналізу,

– також повідомив він.

Ушаков цинічно заявив, що європейці "абсолютно непотрібним чином лізуть" у мирне врегулювання війни в Україні.

Окрім того, за його словами, в Абу-Дабі 25 листопада мирний план США щодо України з американцями не обговорювався. Контакти за ним нібито ведуться, але серйозного обговорення "за столом" не було.

Що відомо про переговори Росії та США в Абу-Дабі?