Умеров назвал участников переговоров с американской стороной по мирному плану Трампа

Состоялась встреча американской делегации во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом и украинской стороной во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Стало известно, кто был в составе украинской переговорной группы.

Стороны продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова в телеграмме.

Кто был в составе украинской стороны на встрече с делегацией США?

Украинская сторона провела встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

От украинской стороны участие приняли первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

В рамках переговоров стороны продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Речь шла о подходах для установления справедливого мира, о следующих шагах и реалистичных форматах дальнейшего диалога.

Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может,

– подчеркнул Умеров.

