Нравится не все: Зеленский объяснил, как мирный план сократили с 28 до 20 пунктов

Президент Украины рассказал, что сначала американский мирный план состоял из 28 пунктов. Во время работы над ним и ряда переговоров в США, Швейцарии и России его сократили до 20 пунктов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 8 декабря, пишет 24 Канал.

Что происходит с мирным планом?

Зеленский вспомнил, что начальная версия мирного плана Президента США содержала 28 пунктов. После встречи в Женеве 23 ноября осталось уже 20 пунктов.

Эти 20 пунктов доработали в Майами вместе с американской делегацией, которая позже улетела в Россию. "Эти договоры мы проговаривали с нашими партнерами в Лондоне", – говорит Президент о переговорах 8 декабря.

Зеленский отметил, что Украине нравится не все, с чем вернулась американская делегация из Москвы. Он добавил, что виноваты в этом только россияне.

Украинский политик отметил, что 9 декабря вечером также будет происходить работа над предложением США.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что ни по закону, ни по Конституции, ни по международному праву, ни по моральному праву Украина не может отдавать своих территорий. Он отметил, что Россия и Украина непоколебимо стоят на своих позициях, а США тем временем пытаются найти компромисс.

Какие новые заявления сделал Президент Украины?