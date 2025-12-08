Подобається не все: Зеленський пояснив, як мирний план скоротили з 28 до 20 пунктів
- Первоначальний мирний план США для України містив 28 пунктів, але після переговорів у Женеві, Маямі та Москві був скорочений до 20 пунктів.
- Президент Зеленський зазначив, що Україні не подобаються усі пункти, з якими повернулася американська делегація з Москви, та підкреслив, що Україна не може віддавати свої території.
Президент України розповів, що спочатку американський мирний план складався з 28 пунктів. Під час роботи над ним та низки переговорів у США, Швейцарії та Росії його скоротили до 20 пунктів.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 8 грудня, пише 24 Канал.
Що відбувається з мирним планом?
Зеленський згадав, що початкова версія мирного плану Президента США містила 28 пунктів. Після зустрічі у Женеві 23 листопада лишилося вже 20 пунктів.
Ці 20 пунктів допрацювали у Маямі разом з американською делегацією, яка пізніше полетіла у Росію. "Ці договори ми проговорювали з нашими партнерами в Лондоні", – каже Президент про переговори 8 грудня.
Зеленський зауважив, що Україні подобається не все, з чим повернулася американська делегація з Москви. Він додав, що винні у цьому лише росіяни.
Український політик зазначив, що 9 грудня увечері також буде відбуватися робота над пропозицією США.
Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що ані за законом, ані за Конституцією, ані за міжнародним правом, ані за моральним правом Україна не може віддавати своїх територій. Він наголосив, що Росія та Україна непохитно стоять на своїх позиціях, а США тим часом намагаються знайти компроміс.
Які нові заяви зробив Президент України?
Володимир Зеленський заявив, що деякі пункти мирного плану, що пропонує США є неприйнятними для України. Тому для покращення переговорного процесу їх вирішили вилучити.
"Вирівняли цей напрямок і відверто не проукраїнські пункти прибрали. Настрій американців – за те, щоб знаходити компроміси", – сказав український політик.
Президент України зазначив, що питання територій залишається одним із найскладніших у плані мирного врегулювання війни в Україні. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що США, як і Європа готові до пошуку компромісів та шляхів припинення бойових дій та укладання умови. Втім, пункт про території досі не узгоджений.