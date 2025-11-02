Глава мирового "Пласта" и основатель легендарного "Везувио" в Киеве: умер Мирон Спольский

31 октября в мир иной отошел выдающийся украинский деятель Мирон Спольский. Он был известен как глава украинской скаутской организации "Пласт" в мире, а также как основатель первой киевской пиццерии "Везувио".

Что известно о смерти Мирона Спольского?

Во Всемирном Конгрессе Украинцев отметили, что Мирон Спольский был опорой мирового украинского сообщества и визионером, чья преданность в течение жизни укрепляла украинскую идентичность, единство и устойчивость во всем мире.

Благодаря своему лидерству в "Пласте", Мирон вдохновлял поколения украинской молодежи на служение, патриотизм и лидерство. Его неутомимый труд выходил далеко за пределы организационной деятельности – он был непоколебимым защитником суверенитета и демократии Украины, щедро поддерживая инициативы, что оберегали будущее нашего государства,

– отметили в заявлении.

В ВКУ отметили, что наследие Мирона – это пример непоколебимой преданности и самоотверженного служения. Его вклад еще долго будет формировать украинское дело.

Личное уважение умершему выразил президент Всемирного Конгресса Украинцев Павел Грод. Он отметил многолетнюю дружбу с Мироном Спольским и совместную борьбу за демократию Украины.

"Имел честь знать Мирона более 20 лет. Одним из теплых воспоминаний является наше участие в Миссии наблюдателей за выборами 2004 года в Украине, когда Мирон, владелец пиццерии Vesuvio's Pizza, щедро каждый вечер угощал пиццей нашу команду волонтеров ВКУ, которые защищали демократию Украины. Этот простой жест много сказал о его характере – всегда щедрый, всегда поддерживал, всегда стоял на стороне правды", – рассказал Грод.

Он отметил, что Мирон Спольский всю свою жизнь самоотверженно служил украинскому делу, за что ему будут вечно благодарны.

Твоего лидерства и дружбы будет очень не хватать. Вечный покой, друг. Пусть твоя душа обретет мир, а память о тебе живет в сердцах тех, кого ты вдохновлял и поддерживал. Вечная память,

– сказал президент Всемирного Конгресса Украинцев.

Как прошло прощание с Мироном Спольским в Киеве?

Уже 2 ноября состоялось прощание с Мироном Спольским в Киеве. Провести в последний путь Спольского в Михайловский Златоверхий монастырь пришли родные, друзья и члены "Пласта".

После прощания в Киеве в понедельник, 3 ноября, состоится парастас в кафедральном соборе Святого Юрия во Львове. Во вторник, 4 ноября, пройдет чин похорон в той же кафедре, после чего пройдет церемония захоронения на Лычаковском кладбище в Пластовом пантеоне.

В организации "Пласт" в мире отметили, что жизнь Мирона Спольского стала доказательством того, что настоящее лидерство – это прежде всего человечность.

"Для всех, кто имел счастье знать Мирона, он был примером трудолюбия, благородства и глубокой сердечности. Его ежедневная работа, служения и искренняя забота о сообществе навсегда останутся в нашей памяти", – отмечается в публикации.

Какие еще факты о Мироне Спольском необходимо знать?