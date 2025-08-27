Напомнили о "первопричинах СВО": что в Кремле думают о миротворцах в Украине
- Кремль негативно относится к размещению европейского миротворческого контингента в Украине.
- Дмитрий Песков напомнил, что именно продвижение НАТО стало одной из "первопричин СВО".
В Кремле прокомментировали идею размещения в Украине миротворческого контингента. Об этом в среду, 27 августа, высказался пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Чиновник в очередной раз напомнил о так называемых первопричинах проведения "СВО".
Что в Кремле думают о миротворцах?
Во время общения с журналистами Песков заявил, что Россия негативно относится к размещению странами Европы своих войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Это якобы уже обсуждали на разных уровнях.
Собственно, не существует европейских военных – существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО,
– отметил представитель Кремля.
Ссылаясь на это он вспомнил, что "продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры в Украину" и стало одной из так называемых первопричин "конфликтной ситуации".
Песков также считает, что обсуждать детали будущих гарантий безопасности в публичном формате "неполезно для общей результативности".
Размещение миротворцев в Украине: последние новости
Владимир Зеленский подчеркнул важность присутствия "великих держав" среди стран, которые могут направить военные подразделения в Украину, и отметил, что главной гарантией безопасности остается собственная армия.
- По данным Bloomberg, уже 10 стран готовы направить свой контингент для участия в защите Украины после окончания боевых действий.
- Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о возможности размещения канадских войск в Украине.
- В то же время Китай опроверг слухи о готовности к отправке миротворцев в Украину.