Нагадали про "першопричини СВО": що в Кремлі думають про миротворців в Україні
- Кремль негативно ставиться до розміщення європейського миротворчого контингенту в Україні.
- Дмитро Пєсков нагадав, що саме просування НАТО стало однією з "першопричин СВО".
У Кремлі прокоментували ідею розміщення в Україні миротворчого контингенту. Про це в середу, 27 серпня, висловився прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Посадовець укотре нагадав про так звані першопричини проведення "СВО".
Що в Кремлі думають про миротворців?
Під час спілкування з журналістами Пєсков заявив, що Росія негативно ставиться до розміщення країнами Європи своїх військ в Україні в межах гарантій безпеки. Це нібито вже обговорювали на різних рівнях.
Власне, не існує європейських військових – існують військові конкретних країн, і більшість цих країн є членами НАТО,
– зауважив речник Кремля.
Посилаючись на це він пригадав, що "просування військової інфраструктури НАТО та інфільтрація цієї військової інфраструктури в Україну" й стало однією з так званих першопричин "конфліктної ситуації".
Пєсков також вважає, що обговорювати деталі майбутніх гарантій безпеки в публічному форматі "некорисно для загальної результативності".
Розміщення миротворців в Україні: останні новини
Володимир Зеленський підкреслив важливість присутності "великих держав" серед країн, які можуть направити військові підрозділи в Україну, та зазначив, що головною гарантією безпеки залишається власна армія.
- За даними Bloomberg, уже 10 країн готові направити свій контингент для участі в захисті України після закінчення бойових дій.
- Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про можливість розміщення канадських військ в Україні.
- Натомість Китай спростував чутки про готовність до відправлення миротворців в Україну.