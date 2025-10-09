Владимир Зеленский заявил, что новая волна мобилизации в России может стать угрозой для Европы. По словам президента, сегодня существует реальный риск, что Путин начнет мировую войну.

Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Может ли Россия начать войну в Европе?

Владимир Зеленский объяснил, что причиной, из-за которой Россия ранее остановила масштабную мобилизацию, были рейтинги Путина – он их стремительно терял.

По его словам, российское руководство не хотело платить большие деньги за контракты, однако в определенный момент они вынуждены были на это пойти, ведь цена защиты личного рейтинга Путина была очень высокой.

И поэтому, если будет мобилизация, – то это вызов Европе. Он (Путин, – 24 Канал) начнет большую войну,

– добавил президент.

Зеленский отметил, что главе Кремля нужно "продавать" успехи, а в войне против Украины все, что можно было продемонстрировать, он уже "продал".

По словам главы государства, Путин, скорее всего, будет направлять свои силы туда, где можно быстро достичь результата, если мобилизация все же состоится.

А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Россия неоднократно прибегала к провокациям