Володимир Зеленський заявив, що нова хвиля мобілізації в Росії може стати загрозою для Європи. За словами президента, сьогодні існує реальний ризик, що Путін розпочне світову війну.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Чи може Росія почати війну в Європі?

Володимир Зеленський пояснив, що причиною, через яку Росія раніше зупинила масштабну мобілізацію, були рейтинги Путіна – він їх стрімко втрачав.

За його словами, російське керівництво не хотіло платити великі гроші за контракти, проте в певний момент вони змушені були на це піти, адже ціна захисту особистого рейтингу Путіна була дуже високою.

І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він (Путін, – 24 Канал) почне велику війну,

– додав президент.

Зеленський зазначив, що очільнику Кремля потрібно "продавати" успіхи, а у війні проти України все, що можна було продемонструвати, він уже "продав".

За словами глави держави, Путін, швидше за все, скеровуватиме свої сили туди, де можна швидко досягти результату, якщо мобілізація все ж відбудеться.

А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну,

– наголосив Володимир Зеленський.

Росія неодноразово вдавалася до провокацій