Пілоти винищувачів F-35, F-16, Gripen та Eurofighter Typhoon працюють у режимі постійної бойової готовності, реагуючи на порушення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Чим небезпечні такі провокації Росії?

Порушення повітряного простору НАТО стало звичним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще у вересні 19 безпілотників потрапили до Польщі, а три російських МіГ-31 пролетіли над Естонією.

На думку західних аналітиків, у такий спосіб Росія навмисно перевіряє межі терпіння НАТО, спостерігаючи за тим, які радари активуються, які літаки та звідки злітають, а також як поводяться пілоти у таких ситуаціях.

Колишній пілот ВПС США Джон Венабл вважає, що Росія провокує НАТО, щоб "показати своєму населенню, що воно перебуває під загрозою", тож Захід мусить проявляти стриманість, але лише до певного порогу.

НАТО не має чіткої позиції

За даними видання, думки з цього приводу у НАТО розходяться. Хтось виступає за жорстку відповідь, а дехто застерігає від ескалації, про яку, зокрема, попереджав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

BI пише, що нещодавно створена операція "Східний вартовий" розширила зону патрулювання вздовж східного кордону. До неї вперше приєдналися Gripen Швеції, а також F-35 та F-16 Італії, Польщі й Нідерландів.

Генсек НАТО Марк Рютте визнає, що Альянс діє в умовах "сірої зони", тому рішення про відкриття вогню приймаються в реальному часі, залежно від розвідданих і рівня загрози, адже відкритої війни немає.

Що відомо про останні інциденти?