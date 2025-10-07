Відомо, що літаки-порушники пролітали над Балтикою, передає 24 Канал із посиланням на LRT.

Що відомо про порушення з боку російських військових літаків?

Так, 30 вересня, два транспотні літаки АН-12 прямували з основної частини Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір з увімкненими радіолокаційними відповідачами, але без планів польоту.

Того ж дня транспортний літак АН-72 також пролітав з увімкненим відповідачем, але без плану польоту. Водночас його супроводжували чотири винищувачі СУ-30 і два МІГ-31. Ті летіли без увімкнених відповідачів, без планів польоту й без радіозв'язку.

Винищувачі повітряної поліції НАТО також вилітали для ідентифікації ще одного винищувача СУ-35.

1 жовтня сили Альянсу піднімалися для ідентифікації одного тактичного розвідувального літака СУ-24МР, який летів без увімкненого відповідача, без плану польоту та без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Довідка: Порушення російських літаків полягає у недотриманні міжнародних правил безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі:



Російські екіпажі не подали або не виконували офіційні плани польотів, що є обов'язковою вимогою для всіх цивільних і військових літаків у міжнародному небі.



Вони мали вимкнені радіолокаційні транспондери, які дозволяють диспетчерам і іншим літакам бачити повітряне судно на радарах і відстежувати його курс. Коли вони вимкнені, літак фактично стає "невидимим" для цивільного авіадиспетчерського контролю, що створює ризик для авіаційної безпеки.



Відсутність радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами означає, що пілоти не підтримували контакт із цивільними диспетчерами, що є порушенням міжнародних авіаційних правил.

Що відомо про перехоплення російських літаків силами НАТО?