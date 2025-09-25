Такі дії Угорщини демонструють прихильність Альянсу до гарантування безпеки країн Балтії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командування повітряних сил НАТО.

Що відомо про інцидент з російськими винищувачами?

Зазначається, що російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії. На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

У командуванні повітряних сил НАТО вважають, що Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту та гарантування безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу.

Росія порушує повітряний простір європейських країн: коротко про головне