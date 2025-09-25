Такі дії Угорщини демонструють прихильність Альянсу до гарантування безпеки країн Балтії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командування повітряних сил НАТО.
Що відомо про інцидент з російськими винищувачами?
Зазначається, що російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії. На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.
У командуванні повітряних сил НАТО вважають, що Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту та гарантування безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу.
Росія порушує повітряний простір європейських країн: коротко про головне
У 2025 році щонайменше 9 європейських країн зазнали порушення повітряного простору, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Молдова.
Зауважимо, що багато з вищезгаданих порушень сталися саме протягом вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції розкритикував Росію, назвавши дії країни "безрозсудними".
В Альянсі повідомили, що рішення про збиття російських літаків прийматимуть в режимі реального часу, базуючись на розвідінформації про загрозу. Однак російський посол у Франції Олексій Мєшков заявив, що збиття російського літака НАТО розцінюватимуть як початок війни.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу заявив, що якщо зараз не перемогти Росію в Україні, то наступною буде Польща, Німеччина. Для того, щоб не було "наступної країни", – Володимира Путіна треба зупинити. Іншої альтернативи немає.