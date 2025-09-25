Такие действия Венгрии демонстрируют приверженность Альянса к обеспечению безопасности стран Балтии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование воздушных сил НАТО.
Смотрите также Будет решительная реакция: в НАТО заговорили о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетами России
Что известно об инциденте с российскими истребителями?
Отмечается, что российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.
В командовании воздушных сил НАТО считают, что Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга.
Россия нарушает воздушное пространство европейских стран: коротко о главном
В 2025 году по меньшей мере 9 европейских стран подверглись нарушениям воздушного пространства, в частности Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова.
Заметим, что многие из вышеупомянутых нарушений произошли именно в течение сентября. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции раскритиковал Россию, назвав действия страны "безрассудными".
В Альянсе сообщили, что решение о сбивании российских самолетов будут принимать в режиме реального времени, основываясь на развединформации об угрозе. Однако российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что сбитие российского самолета НАТО будут расценивать как начало войны.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что если сейчас не победить Россию в Украине, то следующей будет Польша, Германия. Для того, чтобы не было "следующей страны", – Владимира Путина надо остановить. Другой альтернативы нет.