Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News та Tagesspiegel.

Де зафіксували російські військові літаки?

Два російські стратегічні бомбардувальники дальнього радіуса дії Ту-95 та два винищувачі Су-35 зафіксували в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Це міжнародний повітряний простір, що межує з суверенним простором США та Канади.

Для ідентифікації та перехоплення США підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири F-16 і чотири літаки-заправники KC-135.

За словами Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), російська військова активність у цій зоні є поширеним явищем і не вважається загрозою.

Водночас цей інцидент став черговим у низці польотів російських літаків, які часто оцінюють як перевірку боєготовності США та їхніх союзників по НАТО.

Нещодавно російський військовий літак також пролетів над німецьким фрегатом "Гамбург", який бере участь у навчаннях НАТО "Удар Нептуна". Інцидент стався у Балтійському морі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вторгнення російських дронів і бойових літаків глибоко в повітряний простір Польщі та Естонії, а також проліт над німецьким кораблем протягом декількох днів "чітко показують: Росія все частіше буквально випробовує межі".

Росія посилює провокації: останні новини