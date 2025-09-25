Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News и Tagesspiegel.

Где зафиксировали российские военные самолеты?

Два российских стратегических бомбардировщика дальнего радиуса действия Ту-95 и два истребителя Су-35 зафиксировали в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Это международное воздушное пространство, граничащее с суверенным пространством США и Канады.

Для идентификации и перехвата США подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, а также четыре F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.

По словам Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), российская военная активность в этой зоне является распространенным явлением и не считается угрозой.

В то же время этот инцидент стал очередным в череде полетов российских самолетов, которые часто оценивают как проверку боеготовности США и их союзников по НАТО.

Недавно российский военный самолет также пролетел над немецким фрегатом "Гамбург", который участвует в учениях НАТО "Удар Нептуна". Инцидент произошел в Балтийском море.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вторжение российских дронов и боевых самолетов глубоко в воздушное пространство Польши и Эстонии, а также пролет над немецким кораблем в течение нескольких дней "четко показывают: Россия все чаще буквально испытывает границы".

Россия усиливает провокации: последние новости