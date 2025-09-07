Многочисленные попадания и пожары: ВСУ поразили важные объекты оккупантов и ударили по местам дислокации
- В ночь на 7 сентября Силы обороны поразили важные объекты России. В частности, линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в Брянской области и Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
- Также подтверждено успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.
Ночью 7 сентября были поражены важные объекты врага. Так, Силы обороны ударили по Ильскому НПЗ и не только.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также СБС ударили по нефтепроводу в Брянской области, входящему в состав "Дружбы"
Что известно о поражении вражеских объектов?
Ночью 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.
Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка,
– сообщили в Генштабе.
ЛПДС "8-Н"
– линейно-производственная диспетчерская станция. Она входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 миллионов. тонн.
Как указывают в Генштабе, этот российский объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российского войска.
Кроме этого, подразделения Сил специальных операций осуществили огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае России.
Это предприятие ежегодно перерабатывает 6,42 миллиона тонн нефти и задействовано в обеспечении армии России.
Фиксировались взрывы и пожар в районе объекта. Результаты поражения уточняются,
– указывается в сообщении.
Также зафиксировано успешные попадания по местам дислокации личного состава врага и складах материально-технического обеспечения воинских частей россиян в Курской области.
Сейчас результаты огневого поражения уточняются.
Смотрите также Минус более 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 7 сентября
Поражение вражеских объектов: последние новости
- Ночью 5 сентября были поражены Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
- Также было нанесено огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области России.
- Подразделения СБУ успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА вражеской армии в районе временно оккупированного Луганска. На объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.