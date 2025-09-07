Вночі 7 вересня було уражено важливі об’єкти ворога. Так, Сили оборони вдарили по Ільському НПЗ і не тільки.

Генштаб ЗСУ

Що відомо про ураження ворожих об'єктів?

Вночі 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.

Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку,

– повідомили в Генштабі.

ЛВДС "8-Н" – лінійно-виробнича диспетчерська станція. Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10,5 мільйонів. тонн.



Як вказують в Генштабі, цей російський об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російського війська.

Крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Це підприємство щороку переробляє 6,42 мільйона тонн нафти та задіяне у забезпеченні армії Росії.

Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об'єкту. Результати ураження уточнюються,

– вказується у повідомленні.

Також зафіксовано успішні влучання по місцях дислокації особового складу ворога та складах матеріально-технічного забезпечення військових частин росіян у Курській області.

Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

