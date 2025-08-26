До сих пор за незаконное пересечение государственной границы предусматривался только штраф. Теперь законодатели предлагают повысить его размер, а в отдельных случаях нарушители могут оказаться за решеткой.

Юрист Иван Карнаух в эфире 24 Канала отметил, что ранее за незаконное пересечение государственной границы нарушители платили штраф от 3,5 до 8,5 тысяч гривен. Сейчас законодатели планируют на период войны криминализировать это правонарушение и увеличить штраф до 50 – 170 тысяч гривен.

Смотрите также Как выехать за границу с бронированием: адвокат объяснил условия

Новая ответственность за пересечение границы

"Но, кроме этого, вводят ответственность, которая ранее никогда не существовала в правовой системе Украины. В частности, за превышение сроков пребывания лиц призывного возраста мужского пола сверх установленных пределов", – сказал Иван Карнаух.

Он добавил, что пока законодательно таких установленных границ не предусмотрено. Новая санкция может быть применена только после вступления в силу дополнений в Уголовный кодекс.

К слову, пограничники сообщили, что в 2025 году зафиксировано более 10 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Некоторые лица пытались сделать это несколько раз.

Кого лишат свободы, а кто получит штраф?

Юрист объяснил, что решение о применении штрафа, ограничения свободы или лишения свободы будет принимать суд. То есть только по приговору суда к лицу может быть применен как минимальный, так и максимальный штраф или лишение свободы.

Что сейчас известно о законопроекте?