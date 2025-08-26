Досі за незаконний перетин державного кордону передбачався лише штраф. Тепер законотворці пропонують підвищити його розмір, а в окремих випадках порушники можуть опинитися за ґратами.

Юрист Іван Карнаух в ефірі 24 Каналу зазначив, що раніше за незаконний перетин державного кордону порушники сплачували штраф від 3,5 до 8,5 тисячі гривень. Нині законодавці планують на період війни криміналізувати це правопорушення та збільшити штраф до 50 – 170 тисяч гривень.

Дивіться також Як виїхати за кордон із бронюванням: адвокат пояснив умови

Нова відповідальність за перетин кордону

"Але, окрім цього, запроваджують відповідальність, яка раніше ніколи не існувала в правовій системі України. Зокрема, за перевищення строків перебування осіб призовного віку чоловічої статі понад встановлені межі", – сказав Іван Карнаух.

Він додав, що наразі законодавчо таких встановлених меж не передбачено. Нова санкція може бути застосована лише після набрання чинності доповнень до Кримінального кодексу.

До слова, прикордонники повідомили, що у 2025 році зафіксовано понад 10 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Деякі особи намагалися зробити це кілька разів.

Кого позбавлять волі, а хто отримає штраф?

Юрист пояснив, що рішення про застосування штрафу, обмеження волі або позбавлення волі ухвалюватиме суд. Тобто лише за вироком суду до особи може бути застосований як мінімальний, так і максимальний штраф або позбавлення волі.

Що наразі відомо про законопроєкт?