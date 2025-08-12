В июле президент Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Стало известно, какие именно страны будут "в приоритете".

Глава государства считает, что этот закон – важный и правильный шаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время молодежного форума "Молодежь здесь".

Какие страны будут "в приоритете" закона о двойном гражданстве?

Зеленский рассказал, что перечень государств, с которыми Украина в первую очередь будет внедрять возможность множественного гражданства, еще будет определяться.

Приоритетными являются те, в которых проживает много украинцев, а также те, которые активно поддерживают Украину во время российской агрессии.

Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья – это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки,

– отметил Зеленский.

К слову ранее, он говорил о Германии, Польшу, Чехию, государства Балтии и Канаду.

За формирование и обнародование списка соответствующих стран будет отвечать правительство.

"Множественное гражданство – важный закон, который принял украинский парламент. Закон есть, закон правильный", – подчеркнул Зеленский.