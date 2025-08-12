Закон про множинне громадянство: президент розповів, які країни пріоритетні
- Президент Зеленський у липні підписав закон про множинне громадянство.
- Пріоритетними країнами для впровадження множинного громадянства будуть ті, де проживає багато українців і які активно підтримують Україну.
У липні президент Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Стало відомо, які саме країни будуть "у пріоритеті".
Глава держави вважає, що цей закон – важливий та правильний крок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського під час молодіжного форуму "Молодь тут".
Які країни будуть "у пріоритеті" закону про подвійне громадянство?
Зеленський розповів, що перелік держав, з якими Україна насамперед впроваджуватиме можливість множинного громадянства, ще буде визначатися.
Пріоритетними є ті, у яких проживає багато українців, а також ті, котрі активно підтримують Україну під час російської агресії.
Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі – це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки,
– зауважив Зеленський.
До слова раніше, він говорив про Німеччину, Польщу, Чехію, держави Балтії та Канаду.
За формування та оприлюднення списку відповідних країн відповідатиме уряд.
"Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний", – наголосив Зеленський.