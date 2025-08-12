Глава держави вважає, що цей закон – важливий та правильний крок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського під час молодіжного форуму "Молодь тут".

Дивіться також Множинне громадянство: що передбачає закон, хто може отримати та чи не суперечить Конституції

Які країни будуть "у пріоритеті" закону про подвійне громадянство?

Зеленський розповів, що перелік держав, з якими Україна насамперед впроваджуватиме можливість множинного громадянства, ще буде визначатися.

Пріоритетними є ті, у яких проживає багато українців, а також ті, котрі активно підтримують Україну під час російської агресії.

Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі – це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки,

– зауважив Зеленський.

До слова раніше, він говорив про Німеччину, Польщу, Чехію, держави Балтії та Канаду.

За формування та оприлюднення списку відповідних країн відповідатиме уряд.

"Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний", – наголосив Зеленський.