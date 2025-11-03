МО разрабатывает новые контракты для военных, денег будет больше, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о новациях, которые готовят для украинских военных. Речь идет о новых контрактах и повышении заработной платы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского 3 ноября.

Какие новые контракты будут для ВСУ и сколько будут платить?

Как рассказал президент, Министерство обороны сейчас разрабатывает новые контракты для военнослужащих. Они будут рассчитаны на разный срок – 1, 2, 3 и 5 лет.

Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих,

– заверил Зеленский.

В то же время суммы выплат пока не известны. Подробности о новых контрактах сообщат позже.

Интересно! Журналисты спросили, повысят ли зарплаты тем, кто подпишет контракт с ВСУ сейчас, или тем, кто уже служит в Вооруженных Силах. Зеленский ответил несколько обтекаемо: речь идет об усилиях, направленных на сохранение людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.

Об увеличении зарплат действующим военнослужащим президент сказал так: бюджет на 2026 год составляет 2,8 триллиона гривен. Военным хотели бы отдать по максимуму из сметы.