МО розробляє нові контракти для військових, грошей буде більше, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про новації, які готують для українських військових. Ідеться про нові контракти та підвищення заробітної плати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського 3 листопада.

Які нові контракти будуть для ЗСУ і скільки будуть платити?

Як розповів президент, Міністерство оборони зараз розробляє нові контракти для військовослужбовців. Вони будуть розраховані на різний термін – 1, 2, 3 і 5 років.

Є хороші сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців,

– запевнив Зеленський.

Водночас суми виплат поки не відомі. Подробиці про нові контракти повідомлять згодом.

Цікаво! Журналісти запитали, чи підвищать зарплати тим, хто підпише контракт із ЗСУ зараз, або тим, хто вже служить у Збройних Силах. Зеленський відповів дещо обтічно: йдеться про зусилля, спрямовані на збереження людей у війську після оголошення перемир'я або завершення війни.

Щодо збільшення зарплат чинним військовослужбовцям президент сказав так: бюджет на 2026 рік становить 2,8 трильйона гривень. Військовим хотіли би віддати по максимуму з кошторису.

Які умови контракту зараз в Україні: дивіться допис МО за січень 2025

Цікаво, що у вересні 2025 року Зеленський доручив збільшувати контрактну складову.