Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування з представниками українських та іноземних медіа.

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Якою Зеленський бачить українську армію в майбутньому

Зеленський наголосив на необхідності початку розмови щодо підвищення фінансування українських захисників.

Так, це неочікуваний сигнал, напевно, але я сьогодні був дуже відвертим на "коаліції охочих". Ми повинні мати сильну армію, безумовно іти шляхом до контрактної, повністю,

– заявив президент.

Він додав, що такий крок буде "правильним".

До слова, Зеленський також розповів, що розвідки України та українських партнерів володіють інформацією про те, що глава Кремля Володимир Путін буде всіляко затягувати війну. Український лідер зауважив, що російський президент відмовляється вести діалог щодо реального припинення вогню.

Зеленський також зазначив, що Путін став "залежним від війни". Він додав, що зупинити його можна лише реальною силою.