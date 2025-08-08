Повестки в Украине могут вручаться или почтовым отправлением или вживую на улице, в публичных местах и тому подобное. В то же время есть некоторая разница в их заполнении и формировании.

О том, как именно формируется повестка для военнообязанных украинцев и что там должно быть указано – читайте в материале 24 Канала.

Что указывают в повестке и как она формируется?

В повестке, которую выдают гражданину, обязательно указываются следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

название территориального центра комплектования (ТЦК), его отдела или соответствующего подразделения разведорганов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;

цель вызова в указанный орган;

место, дата и время, когда необходимо явиться;

должность, имя и фамилия должностного лица, подписавшего повестку, дата подписания – если повестка оформлена на бумажном бланке. Такой документ должен быть заверен гербовой печатью;

имя и фамилия руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи – если повестка создана через реестр "Оберіг";

регистрационный номер повестки;

объяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о ее причинах.

Повестку могут сформировать двумя способами: