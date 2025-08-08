Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мобилизация в Украине: как заполняется повестка и что там указано
8 августа, 18:06
2

Мобилизация в Украине: как заполняется повестка и что там указано

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Повестка должна содержать фамилию, имя, название органа, цель вызова, дату и время явки, подпись ответственного лица и гербовую печать или электронную подпись.
  • Повестка может быть создана через реестр "Оберіг" с электронной подписью или на бумажном бланке с подписью и печатью.

Повестки в Украине могут вручаться или почтовым отправлением или вживую на улице, в публичных местах и тому подобное. В то же время есть некоторая разница в их заполнении и формировании.

О том, как именно формируется повестка для военнообязанных украинцев и что там должно быть указано – читайте в материале 24 Канала.

К теме Повестки о мобилизации в Украине: какое изменение действует с августа 2025 года

Что указывают в повестке и как она формируется?

В повестке, которую выдают гражданину, обязательно указываются следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;
  • название территориального центра комплектования (ТЦК), его отдела или соответствующего подразделения разведорганов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;
  • цель вызова в указанный орган;
  • место, дата и время, когда необходимо явиться;
  • должность, имя и фамилия должностного лица, подписавшего повестку, дата подписания – если повестка оформлена на бумажном бланке. Такой документ должен быть заверен гербовой печатью;
  • имя и фамилия руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи – если повестка создана через реестр "Оберіг";
  • регистрационный номер повестки;
  • объяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о ее причинах.

Повестку могут сформировать двумя способами:

  • с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" – в этом случае руководитель ТЦК или его отдела накладывает электронную подпись в день создания повестки;
  • на бумажном бланке, который заполняет представитель ТЦК – тогда руководитель удостоверяет повестку собственной подписью и гербовой печатью.