Можно ли выехать за границу после исключения с воинского учета: объяснение

Во время действия военного положения в Украине действуют ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако законодательство предусматривает некоторые исключения, в частности для мужчин, которые не подлежат призыву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов юридической компании INSEININ.

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Может ли исключенный с учета выехать за границу

По словам юристов, исключение с воинского учета для пересечения границы – это официальная процедура, в результате которой человек прекращает состоять на учете в ТЦК как военнообязанный, что дает ему право выезда из страны.

Как следствие, человек больше не подлежит воинскому учету, в частности во время мобилизации.

Важно! Исключение с воинского учета регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением №57, а также другими нормативно-правовыми актами.

По закону, исключение с воинского учета возможно в таких случаях:

достижение предельного возраста пребывания на учете;

непригодность к военной службе по состоянию здоровья;

временная непригодность по состоянию здоровья;

утрата гражданства Украины.

Лица, исключены с воинского учета, могут пересекать границу без ограничений, поскольку они больше не подлежат призыву. Для этого необходимо иметь соответствующие документы, которые подтверждают исключение из учета.

При пересечении границы исключенным с воинского учета украинцам нужно предъявить:

загранпаспорт;

военный билет и выписку Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета.

заключение ВВК (если исключение с учета произошло по состоянию здоровья).

Стоит отметить, что заключение ВВК или справка об исключении с учета должны быть актуальными. Если документ выдан давно, пограничная служба может потребовать его обновления.