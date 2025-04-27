Чи можна виїхати за кордон після виключення з військового обліку: пояснення

Під час дії воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак законодавство передбачає деякі винятки, зокрема для чоловіків, які не підлягають призову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців юридичної компанії INSEININ.

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Чи може виключений з обліку виїхати за кордон

За словами юристів, виключення з військового обліку для перетину кордону – це офіційна процедура, в результаті якої особа припиняє перебувати на обліку в ТЦК як військовозобов’язана, що дає їй право виїзду з країни.

Як наслідок, особа більше не підлягає військовому обліку, зокрема під час мобілізації.

Важливо! Виключення з військового обліку регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Постановою №57, а також іншими нормативно-правовими актами.

За законом, виключення з військового обліку можливе в таких випадках:

досягнення граничного віку перебування на обліку;

непридатність до військової служби за станом здоров'я;

тимчасова непридатність за станом здоров'я;

втрата громадянства України.

Особи, виключені з військового обліку, можуть перетинати кордон без обмежень, оскільки вони більше не підлягають призову. Однак для цього необхідно мати відповідні документи, які підтверджують виключення з обліку.

При перетині кордону виключеним з військового обліку українцям потрібно пред'явити:

закордонний паспорт;

військовий квиток та витяг Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку.

висновок ВЛК (якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров'я).

Варто зазначити, що висновок ВЛК або довідка про виключення з обліку мають бути актуальними. Якщо документ виданий давно, прикордонна служба може вимагати його оновлення.