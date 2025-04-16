Проте є певні категорії громадян, яких можуть звільнити зі Збройних Сил України. Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто може звільнитися з військової служби

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" звільнення військовослужбовців під час воєнного стану здійснюється на таких підставах:

за віком (у випадку досягнення 60 років – граничного віку перебування на військовій службі);

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання;

через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років за умови відсутності інших родичів, які зобов’язані її утримувати (до прикладу, матері);

у зв’язку з вихованням дитини, яка хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, має тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні чи онкогематологічні захворювання;

у зв’язку з наявністю дружини або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших родичів, які зобов’язані їх утримувати;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи за умови відсутності інших родичів, які зобов’язані її утримувати;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд;

у зв’язку з вагітністю (у випадку військовослужбовиць);

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, яка визначена в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

військовослужбовці-жінки, якщо обоє з подружжя проходять військову службу та мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

військовослужбовці, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що демобілізація військових, які служать з 2022 року, могла б призвести до втрати третини армії. Саме тому Міноборони вже розробило механізм ротації, що передбачає відпочинок після 90 днів служби як альтернативу демобілізації.