Варто зауважити, що це було 15 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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До якої дати продовжили воєнний стан та мобілізацію в Україні

Сьогодні, 16 квітня, під час парламентського засідання народні депутати підтримали законопроєкти №13172 і №13173, які напередодні були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану проголосували 357 народних депутатів. Тоді як продовження загальної мобілізації підтримали 346 нардепів. Внаслідок цього дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 6 серпня 2025 року.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламент 13 разів продовжував мобілізацію:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

4 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року;

з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року;

з 9 травня 2025 року по 6 серпня 2025 року.

До слова, проти продовження дії воєнного стану виступив лише Олексій Гончаренко. Про таке рішення нардеп від "Європейської солідарності" повідомив ще перед засіданням.