Стоит заметить, что это было 15 голосование Верховной Рады за продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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До какой даты продлили военное положение и мобилизацию в Украине

Сегодня, 16 апреля, во время парламентского заседания народные депутаты поддержали законопроекты №13172 и №13173, которые накануне были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

За продление военного положения проголосовали 357 народных депутатов. Тогда как продолжение общей мобилизации поддержали 346 нардепов. Вследствие этого действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено до 6 августа 2025 года.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 13 раз продолжал мобилизацию:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года до 14 февраля 2024 года;

4 мая до 11 августа 2024 года;

с 12 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года;

с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года;

с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года.

К слову, против продления действия военного положения выступил только Алексей Гончаренко. О таком решении нардеп от "Европейской солидарности" сообщил еще перед заседанием.