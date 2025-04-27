Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців юридичної компанії INSEININ.

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Чи може виключений з обліку виїхати за кордон

За словами юристів, виключення з військового обліку для перетину кордону – це офіційна процедура, в результаті якої особа припиняє перебувати на обліку в ТЦК як військовозобов’язана, що дає їй право виїзду з країни.

Як наслідок, особа більше не підлягає військовому обліку, зокрема під час мобілізації.

Важливо! Виключення з військового обліку регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Постановою №57, а також іншими нормативно-правовими актами.

За законом, виключення з військового обліку можливе в таких випадках:

досягнення граничного віку перебування на обліку;

непридатність до військової служби за станом здоров'я;

тимчасова непридатність за станом здоров'я;

втрата громадянства України.

Особи, виключені з військового обліку, можуть перетинати кордон без обмежень, оскільки вони більше не підлягають призову. Однак для цього необхідно мати відповідні документи, які підтверджують виключення з обліку.

При перетині кордону виключеним з військового обліку українцям потрібно пред'явити:

закордонний паспорт;

військовий квиток та витяг Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку.

висновок ВЛК (якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров'я).

Варто зазначити, що висновок ВЛК або довідка про виключення з обліку мають бути актуальними. Якщо документ виданий давно, прикордонна служба може вимагати його оновлення.