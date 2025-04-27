Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців юридичної компанії INSEININ.
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Чи може виключений з обліку виїхати за кордон
За словами юристів, виключення з військового обліку для перетину кордону – це офіційна процедура, в результаті якої особа припиняє перебувати на обліку в ТЦК як військовозобов’язана, що дає їй право виїзду з країни.
Як наслідок, особа більше не підлягає військовому обліку, зокрема під час мобілізації.
Важливо! Виключення з військового обліку регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Постановою №57, а також іншими нормативно-правовими актами.
За законом, виключення з військового обліку можливе в таких випадках:
- досягнення граничного віку перебування на обліку;
- непридатність до військової служби за станом здоров'я;
- тимчасова непридатність за станом здоров'я;
- втрата громадянства України.
Особи, виключені з військового обліку, можуть перетинати кордон без обмежень, оскільки вони більше не підлягають призову. Однак для цього необхідно мати відповідні документи, які підтверджують виключення з обліку.
При перетині кордону виключеним з військового обліку українцям потрібно пред'явити:
- закордонний паспорт;
- військовий квиток та витяг Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку.
- висновок ВЛК (якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров'я).
Варто зазначити, що висновок ВЛК або довідка про виключення з обліку мають бути актуальними. Якщо документ виданий давно, прикордонна служба може вимагати його оновлення.