Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов юридической компании INSEININ.
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Может ли исключенный с учета выехать за границу
По словам юристов, исключение с воинского учета для пересечения границы – это официальная процедура, в результате которой человек прекращает состоять на учете в ТЦК как военнообязанный, что дает ему право выезда из страны.
Как следствие, человек больше не подлежит воинскому учету, в частности во время мобилизации.
Важно! Исключение с воинского учета регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением №57, а также другими нормативно-правовыми актами.
По закону, исключение с воинского учета возможно в таких случаях:
- достижение предельного возраста пребывания на учете;
- непригодность к военной службе по состоянию здоровья;
- временная непригодность по состоянию здоровья;
- утрата гражданства Украины.
Лица, исключены с воинского учета, могут пересекать границу без ограничений, поскольку они больше не подлежат призыву. Для этого необходимо иметь соответствующие документы, которые подтверждают исключение из учета.
При пересечении границы исключенным с воинского учета украинцам нужно предъявить:
- загранпаспорт;
- военный билет и выписку Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета.
- заключение ВВК (если исключение с учета произошло по состоянию здоровья).
Стоит отметить, что заключение ВВК или справка об исключении с учета должны быть актуальными. Если документ выдан давно, пограничная служба может потребовать его обновления.