Сохраняется ли средняя зарплата и рабочее место у мобилизованных работников

В Украине продолжается военное положение из-за нападения россии и необходимость защищать государство. Поэтому некоторых с этой целью могут забирать на службу.

При этом человек может на этот период покинуть свое рабочее место, если оно было. Начальник отдела управления Гоструда в Черниговской области Дмитрий Козлов в эфире Украинского радио "Черниговская волна" рассказал, что будет с работой и зарплатой, сообщает 24 канал.

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Зарплата мобилизованных

В июле этого года в закон внесли изменения, согласно которым за призванными на военную службу, мобилизованными или служащими по контракту, сохраняется только рабочее место и должность. То есть это не предполагает сохранение заработной платы, независимо от того, когда человека мобилизовали.

Дмитрий Козлов объяснил, что по нормам Конституции Украины закон не имеет обратной силы во времени. То есть если работники были призваны, мобилизованы или подписали контракт на военную службу до момента изменений в законе, то за ними сохранялся средний заработок. Если работодатель не согласен с этим, можно подавать в суд.

Уверен, что такие иски будут, потому что сама норма она неоднозначна. А какова будет судебная практика, это будет понятно только со временем,

– говорит он.

При этом в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект от 25 июля 2022 года. В документе предлагают снова вернуть мобилизованным работникам начисление средней зарплаты. Для работодателей, которые будут выплачивать эти деньги, предусмотреть компенсацию от государства.

Как мобилизованным сохранить рабочее место

Для этого мобилизованные работники должны предоставить своему работодателю копию контракта. На основе этого документа работодатель издает указ о так называемом освобождении работника от исполнения обязанностей. Работодатель должен гарантировать мобилизованному работнику, что сохранит его рабочее место и должность.

Речь идет и о тех случаях, когда работник получил повестку и проходит медосмотр и поэтому отсутствует на рабочем месте. Работодатель не имеет права отнести это как прогул. Доказательством этому работник может предоставить копию повестки.

В случае увольнения работника в период действия военного положения ему выплачивается денежная компенсация.

Как подтвердить, что трудовые отношения должным образом оформлены

Для этого потребуется ряд документов. В частности:

приказ о принятии на работу на соответствующий пост

для физических лиц-предпринимателей кроме приказа еще нужна письменная форма трудового договора (в 2-х экземплярах: для работодателя и для работника), где подробно расписаны права и обязанности сторон

уведомление в органы государственной налоговой службы до начала допуска к работе работника.

Заметим, если работа или услуга производится разово, то работодатель не гарантирует сохранение рабочего места и должности.

Уволили незаконно: что делать

В таком случае человек может подать обращение в Управление Гоструда своего региона. Его можно подать и в электронном виде, а разъяснение получить в разделе "Интерактивный инспектор".

За более подробной информацией можно обратиться по телефону: (0462) 604-117

Далее обращение будет направлено для получения согласования в Гоструд в Киеве. И также проведут внеплановую контрольную меру.

В настоящее время действует норма постановления Кабмина, запрещающая проводить внеплановые или плановые контрольные мероприятия в период военного положения. В течение двух месяцев правительство должно привести в соответствие нормативно правовые акты, чтобы предоставить такую возможность

"Но обращения уже принимаются, часто достаточно информационно-разъяснительной работы с работодателем, чтобы решить вопрос", – объяснил Дмитрий Козлов.

Новая волна мобилизации: что известно

В Украине продолжили действие военного положения, потому и мобилизацию тоже. В любой момент сотрудники военкомата могут вручить повестку. Юрист Ростислав Кравец рассказывал, что от нее можно законно отказаться. Но для этого у призывника должны быть веские причины.

Также специальности сейчас наиболее необходимы в ВСУ, а некоторых ищут для комплектования воинских частей. Сейчас несколько изменилась система комплектования ВСУ. Если раньше говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности. Чтобы там были все, кто может понадобиться.

А некоторые категории военнообязанных мужчин все же могут уезжать за границу во время действия военного положения. Согласно законодательству, выезжать могут военнообязанные, работающие государственными служащими. С собой нужно иметь соответствующие документы.

Как советовали изменить подход к мобилизации: смотрите видео