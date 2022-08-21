Чи зберігається середня зарплата і робоче місце у мобілізованих працівників

В Україні триває воєнний стан через напад росії і потребу захищати державу. Тому декого з цією метою можуть забирати на службу.

При цьому людина може на цей період залишити своє робоче місце, якщо воно було. Начальник відділу управління Держпраці в Чернігівській області Дмитро Козлов в ефірі Українського радіо "Чернігівська хвиля" розповів, що буде з роботою і зарплатою, інформує 24 канал.

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Зарплата мобілізованих

У липні цього року до закону внесли зміни, згідно з якими за призваними на військову службу, мобілізованими або тими, хто служить за контрактом, зберігається лише робоче місце та посада. Тобто це не передбачає збереження заробітньої плати, незалежно коли людину мобілізували.

Дмитро Козлов пояснив, що за нормами Конституції України, закон не має зворотної сили в часі. Тобто, якщо працівники були призвані, мобілізовані чи підписали контракт на військову службу до моменту змін у законі, то за ними зберігався середній заробіток. Якщо роботодавець не погоджується з цим, то можна подавати до суду.

Впевнений, що такі позови будуть, бо сама норма вона неоднозначна. А яка буде судова практика, це буде зрозуміло лише з часом,

– каже він.

При цьому, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт від 25 липня 2022 року. В документі пропонують знову повернути мобілізованим працівникам нарахування середньої зарплати. Для роботодавців, які будуть виплачувати ці гроші, передбачити компенсацію від держави.

Як мобілізованим зберегти робоче місце

Для цього мобілізовані працівники мають надати своєму роботодавцю копію контракту. На основі цього документу, роботодавець видає указ про так зване увільнення працівника від виконання обов'язків. Роботодавець має гарантувати мобілізованому працівнику те, що збереже його робоче місце і посаду.

Мовиться й про ті випадки, коли працівник отримав повістку і проходить медогляд й через це відсутній на робочому місці. Роботодавець не має права зарахувати це як прогул. Доказом цього працівник може надати копію повістки.

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачують грошову компенсацію.

Як підтвердити, що трудові відносини належно оформлені

Для цього знадобиться низка документів. Зокрема:

наказ про прийняття на роботу на відповідну посаду

для фізичних осіб-підприємців окрім наказу ще потрібна письмова форма трудового договору (у 2-х примірниках: для роботодавця і для працівника), де розписано детально права та обов'язки сторін

повідомлення до органів державної податкової служб до початку допуску до роботи працівника.

Зауважимо, якщо робота або послуга виконується разово, то роботодавець не гарантує збереження робочого місця і посади.

Звільнили незаконно: що робити

У такому випадку людина може подати звернення до Управління Держпраці свого регіону. Його можна подати й в електронному вигляді, а роз'яснення отримати у розділі "Інтерактивний інспектор".

За більш детальною інформацією можна звернутись за телефоном: (0462) 604-117

Далі звернення направлять для отримання погодження до Держпраці у Києві. І також проведуть позаплановий контрольний захід.

Наразі діє норма постанови Кабміну, яка забороняє проводити позапланові або планові контрольні заходи в період воєнного стану. Протягом двох місяців уряд має привести у відповідність нормативно-правові акти, щоб надати таку можливість

"Але звернення вже приймаються, часто достатньо інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцем, щоб вирішити питання", – пояснив Дмитро Козлов.

Нова хвиля мобілізації: що відомо

В Україні продовжили дію воєнного стану, тому й мобілізацію також. У будь-який момент співробітники військкомату можуть вручити повістку. Юрист Ростислав Кравець розповідав, що від неї можна законно відмовитися. Та на це у призовника мають бути вагомі причини.

Також спеціальності зараз найбільш необхідні у ЗСУ, а декого шукають для комплектування військових частин. Зараз трохи змінилась система комплектування ЗСУ. Якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю. Щоб там були усі ті, хто може знадобитись.

А деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків все ж можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Відповідно до законодавства, виїжджати можуть військовозобов'язані, які працюють державними службовцями. З собою треба мати відповідні документи.

Як радили змінити підхід до мобілізації: дивіться відео