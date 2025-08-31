Как проходит мобилизация мужчин 50+ в Украине: объяснение ТЦК
- Мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если годны к службе и не имеют права на отсрочку, но обычно служат на тыловых должностях.
- Они должны состоять на воинском учете, являться по повестке и проходить ВВК, если им поступило мобилизационное распоряжение и они не имеют отсрочки.
- Мобилизация регулируется законом о мобилизационной подготовке с конкретными обязанностями и основаниями для отсрочки.
Во время военного положения и проведения всеобщей мобилизации, призвать могут пригодных к выполнению задач по состоянию здоровья мужчин от 18 до 60 лет, если они являются военнообязанными. В частности, мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.
Об этом пишет 24 Канал. Общая мобилизация в Украине урегулирована законом О мобилизационной подготовке, в статье 22 указаны обязанности мужчин, в статье 23 – основания для отсрочки.
Что известно о мобилизации мужчин за 50 лет?
Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак в январе рассказывала, что мужчины в возрасте более 50 лет не отправляются на передовую после мобилизации, они могут служить на тыловых должностях и должностях обеспечения.
Это будущие водители, логисты, тыловики,
– сказала она.
Официально не существует оснований для отсрочки из-за возраста от 50 лет. Поэтому как все военнообязанные, мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.
Итак, по порядку проведения мобилизации и порядком воинского учета военнообязанных в Украине, мужчины от 50 лет обязаны:
- Находиться на воинском учете по месту жительства - в ТЦК, и на работе и уточнять учетные данные в соответствии с порядком и в определенные сроки.
- Явиться по повестке в указанное время и место, если они получили повестку о вызове в ТЦК.
- Проходить ВЛК, если были ограниченно годными, которые не прошли ВЛК до 5 июня 2025, или постановление ВЛК закончила действие и они не имеют отсрочки.
- Явиться по мобилизационному распоряжению, если получили такое в порядке, предусмотренным законодательством, и не имеют права на отсрочку.
Какие категории мужчин имеют право на выезд из Украины?
К слову, Украине есть несколько категорий мужчин, которые имеют право выезжать за границу во время военного положения. С недавних пор в этот список добавили еще одну категорию.
Сейчас выезд за границу Украины разрешен: мужчинам, которые имеют инвалидность I, II и III группы; родители, которые имеют трех и более детей; мужчины, которые воспитывают ребенка самостоятельно или являются опекуном тяжелобольного несовершеннолетнего; военнообязанные, чьи близкие родственники погибли на войне; те, кому предоставлена отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью.
С 27 августа в Украине официально разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.