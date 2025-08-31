Об этом пишет 24 Канал. Общая мобилизация в Украине урегулирована законом О мобилизационной подготовке, в статье 22 указаны обязанности мужчин, в статье 23 – основания для отсрочки.

Что известно о мобилизации мужчин за 50 лет?

Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак в январе рассказывала, что мужчины в возрасте более 50 лет не отправляются на передовую после мобилизации, они могут служить на тыловых должностях и должностях обеспечения.

Это будущие водители, логисты, тыловики,

– сказала она.

Официально не существует оснований для отсрочки из-за возраста от 50 лет. Поэтому как все военнообязанные, мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.

Итак, по порядку проведения мобилизации и порядком воинского учета военнообязанных в Украине, мужчины от 50 лет обязаны:

Находиться на воинском учете по месту жительства - в ТЦК, и на работе и уточнять учетные данные в соответствии с порядком и в определенные сроки.

Явиться по повестке в указанное время и место, если они получили повестку о вызове в ТЦК.

Проходить ВЛК, если были ограниченно годными, которые не прошли ВЛК до 5 июня 2025, или постановление ВЛК закончила действие и они не имеют отсрочки.

Явиться по мобилизационному распоряжению, если получили такое в порядке, предусмотренным законодательством, и не имеют права на отсрочку.

