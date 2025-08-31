Під час воєнного стану та проведення загальної мобілізації, призвати можуть придатних до виконання завдань за станом здоров'я чоловіків від 18 до 60 років, якщо вони є військовозобов'язаними. Зокрема, чоловіки від 50 років можуть бути мобілізовані, якщо придатні до служби та не мають права на відстрочку.

Про це пише 24 Канал. Загальна мобілізація в Україні врегульована законом Про мобілізаційну підготовку, в статті 22 вказано обов'язки чоловіків, в статті 23 – підстави для відстрочки.

Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні

Що відомо про мобілізацію чоловіків за 50 років?

Заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак у січні розповідала, що чоловіки у віці понад 50 років не відправляються на передову після мобілізації, вони можуть служити на тилових посадах і посадах забезпечення.

Це майбутні водії, логісти, тиловики,

– сказала вона.

Офіційно не існує підстав для відстрочки через вік від 50 років. Тож як всі військовозобов'язані, чоловіки від 50 років можуть бути мобілізовані, якщо придатні до служби та не мають права на відстрочку.

Отже, за порядком проведення мобілізації та порядком військового обліку військовозобов'язаних в Україні, чоловіки від 50 років зобов’язані:

Перебувати на військовому обліку за місцем проживання ― в ТЦК, та на роботі та уточнювати облікові дані відповідно до порядку та у визначені строки.

З’явитися за повісткою у вказаний час та місце, якщо вони отримали повістку про виклик до ТЦК.

Проходити ВЛК, якщо були обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня 2025, або постанова ВЛК закінчила дію і вони не мають відстрочки.

З'явитися за мобілізаційним розпорядженням, якщо отримали таке за порядком, передбаченим законодавством, і не мають права на відстрочку.

Які категорії чоловіків мають право на виїзд з України?