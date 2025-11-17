Мобилизация в Украине: кого могут исключить с воинского учета
- В Украине есть категории лиц, которых могут исключить из воинского учета, в частности умершие, те, кто потерял гражданство, непригодны к службе или достигли 60-летнего возраста.
- Пенсионеры могут быть мобилизованы, если их состояние здоровья позволяет, но некоторые категории, такие как пенсионеры с особыми заслугами, не подлежат службе.
В Украине объявлена всеобщая мобилизация, и мужчины призывного возраста обязаны состоять на воинском учете. В то же время есть категории граждан, которых могут официально исключить из этого списка.
О ком говорится, рассказывает 24 Канал.
Кого могут исключить из воинского учета?
В Украине все мужчины в возрасте с 18 лет должны иметь военно-учетный документ в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", однако не все граждане фактически находятся на воинском учете.
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", существуют отдельные категории лиц, которых официально могут снять с воинского учета. Среди них:
- умершие или официально без вести отсутствующие;
- те, кто потерял гражданство Украины;
- граждане, которых признали непригодными к службе по заключению ВВК;
- лица, достигшие предельного возраста – 60 лет.
Если лицо непригодно к службе по состоянию здоровья или достижения предельного возраста, работники ТЦК делают в документе соответствующие отметки об исключении и возвращают его владельцу. До 60 лет такие граждане обязаны носить военно-учетный документ и показывать его по требованию работников ТЦК или полиции.
Если человек подпадает под одну из указанных категорий, он имеет право подать в территориальный центр комплектования документы для официального исключения из воинского учета. Чтобы его оформить нужно указать основание и предоставить все необходимые документы. После этого данные вносятся в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Могут ли мобилизовать пенсионеров?
Известно, что даже те, кто ранее оформил пенсию, могут быть мобилизованы, если их состояние здоровья позволяет и нет законных оснований для отсрочки.
В то же время есть некоторые категории пенсионеров, которые не подлежат службе. Среди них те, кому уже есть 60 лет, пенсионеры с инвалидностью, лица, которые по состоянию здоровья не пригодны к службе, те кто обеспечивает постоянный уход за людьми с инвалидностью или пенсионеры с особыми заслугами перед государством.
Пенсионеры остаются на воинском учете, но могут быть призваны только по своей специальности и в соответствии с имеющимся званием.