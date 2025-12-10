Кто из пенсионеров подлежит мобилизации: детальное объяснение

В условиях всеобщей мобилизации военному призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Статус пенсионера не является автоматическим основанием для избежания военной службы, но некоторые граждане могут получить освобождение от мобилизации.

Какие нюансы стоит знать о мобилизации пенсионеров – сообщает 24 Канал.

Кто из пенсионеров подлежит мобилизации?

Согласно закону, некоторые категории пенсионеров имеют право не служить. Речь идет о гражданах, которым уже исполнилось 60 лет, людей с инвалидностью и непригодных к службе по состоянию здоровья, а также лиц, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или имеют особые заслуги перед государством.

Военных пенсионеров с учета не исключают, но их могут призвать только по военно-учетной специальности и при условии соответствия должности их званию. Для получения освобождения от призыва пенсионер должен обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами, в частности с:

пенсионным удостоверением;

медицинскими справками о состоянии здоровья;

документами об уходе за человеком с инвалидностью;

другими документами, которые подтверждают наличие оснований для увольнения.

Решение об освобождении от службы после проверки документов принимают работники ТЦК и СП. Если же пенсионеру откажут, в дальнейшем его все-таки могут призвать в армию.

Заметим, что "Телеграф" обратился в Пенсионный фонд Украины и выяснил, что по состоянию на июнь 2025 года пенсии за выслугу лет получают 160 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет. То есть речь идет о людях, которые в своем большинстве все еще являются работоспособными и могут выполнять задачи – особенно если речь идет о штабной, инженерной или технической работе.

Среди них, 47 091 – работают, но уже не в военной сфере, а 98 120 официально являются безработными. Вместе с тем 15 544 человека продолжают службу как военнослужащие, а еще 104 человека выделены в категорию наемных работников, которые являются мобилизованными или добровольцами. Средний возраст выхода на пенсию составляет 44,19 года.

В ответ на запрос "Телеграфа" Министерство обороны четко объяснило, что наличие пенсии не является основанием для освобождения от призыва по мобилизации. Предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет для рядового и офицерского состава, и 65 лет для высшего офицерского состава, в том числе генералов.

То есть формально почти все военные пенсионеры являются мобилизационным ресурсом наравне с другими гражданами. Однако в МОУ напомнили, что даже если человека призывают на службу, он продолжает получать пенсионные выплаты на весь период службы.

Минобороны также сообщило, что Верховной Радой Украины 16 июля 2025 года принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины 'О воинской обязанности и военной службе' относительно прохождения военной службы по контракту лицами, которые достигли предельного возраста пребывания на военной службе".

Ранее люди, которые почти достигли предельного возраста службы, не могли заключать контракт, если оставалось время меньше минимального срока службы. Теперь во время военного положения с письменного согласия командира воинской части и подтверждения пригодности военно-врачебной комиссией, на службу могут принимать даже лиц от 60 лет.

Для офицеров такого возраста решение о контракте дополнительно согласовывается с Генштабом или уполномоченным органом военного управления. Для новых контрактников устанавливается испытание: обычный срок от 1 до 6 месяцев, а для людей в возрасте от 60 лет во время военного положения – 2 месяца.

Начальником Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью "Укринформу" отметил, что добровольцы 60+ не будут лишними в армии. Это тот возраст, когда нельзя сказать, что человек уже совсем потерял любую способность выполнять задачи. Главное – чтобы он имел желание и соответствующее здоровье.

Вооруженным Силам нужны специалисты, например, ремонтных специальностей, водители различных категорий, водители, которые с допуском для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов, боеприпасов. Это все категории, которые не под силу 18-летним ребятам,

– подчеркнул Гнатов.

Он также добавил, что это могут быть врачи, работники среднего, младшего врачебного персонала, которые также нужны в военных госпиталях, где не укомплектованы должности.

Понятно, что человек в возрасте 60+ вряд ли придет и получит должность в штурмовой бригаде. Однако по опыту Гнатова, бывают разные случаи.

