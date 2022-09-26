Мобилизация не поможет путину даже в долгосрочной перспективе: в ISW объяснили причины

Президент россии владимир путин вряд ли преодолеет фундаментальные структурные проблемы, пытаясь мобилизовать большое количество россиян. Частичная мобилизация создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками.

Силы, созданные этой частичной мобилизацией, вряд ли значительно увеличат чистую боевую мощь российских войск в 2022 году. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Почему мобилизация не поможет путину

Аналитики считают, что путину придется исправить основные недостатки российского военного персонала и системы техники, если мобилизация будет носить существенный характер. Его действия свидетельствуют о том, что он гораздо больше озабочен тем, чтобы доставлять тела на поле боя, чем устранением этих недостатков.

Вооруженные силы россии не создают условий для эффективной широкомасштабной мобилизации, по крайней мере, с 2008 года и не создают резервные силы, необходимые для мгновенной мобилизации, направленной на немедленный эффект на поле боя.

Проблемы, с которыми сталкивается путин, частично происходят от давнего нерешенного напряжения в российском подходе к формированию военной силы,

– отметили аналитики.

Какой была раньше российская и советская кадровая политика

По их словам, российская и советская кадровая политика с 1874 по 2008 год была разработана для поддержки полной массовой мобилизации всего российского и советского населения для полномасштабной войны.

Общая воинская повинность и минимум двухлетний срок службы преследовали цель гарантировать, что практически все мужчины призывного возраста получат достаточную подготовку и опыт в боевых специальностях, чтобы их можно было отозвать на действительную службу после отбытия срока и быстро отправиться на войну как эффективных солдат.

"Большинство российских и советских боевых подразделений в мирное время сохранялись в "кадровом" статусе – они сохранили почти полный комплект офицеров и многие унтер-офицеры вместе с небольшим количеством солдат. Российская и советская доктрина и стратегия требовали широкомасштабной мобилизации резерва для пополнения этих кадровых подразделений. Этот кадровый подход к военной силе был распространен среди континентальных европейских государств с конца 19 века до холодной войны", – говорят в Институте.

Российские военные пытались перейти на полностью добровольческую основу во время финансового кризиса 2008 года, но не смогли. Окончание холодной войны и демонстрация в войне в Персидском заливе 1991 привели к тому, что многие государства отказались от моделей призыва.

Российские военные оставались сторонниками кадрово-резервной модели до 2008 года, когда путин приказал своему новоназначенному министру обороны анатолию сердюкову перевести российскую армию на профессиональную модель и реформировать ее, чтобы сэкономить средства после финансового кризиса. Одна из таких мер по сокращению расходов сократила срок обязательной срочной службы до 18 месяцев в 2007 году, а затем до одного года в 2008 году.

В итоге российские военные получили гибридную модель, объединяющую в себе солдат срочной службы и профессиональных солдат. Профессиональная армия стоит дорого, потому что государство должно предлагать потенциальным добровольцам гораздо более высокие зарплаты и выплаты, чем она предоставляет призывникам, у которых нет иного выбора, кроме как служить. Таким образом, российские военные стали смесью профессиональных солдат-добровольцев, которых россияне называют контрактниками, и однолетних срочников,

– отметили аналитики.

Сокращение срока службы призывников привело к снижению боеспособности резервов россии. Обычно военнообязанные достигают минимума военной компетентности за год – потерянный второй год – это период, в течение которого кадровый и резервный военные обычно доводят своих призывников до значительного уровня боеспособности.

Переход на срок один год обязательной военной службы в 2008 году означает, что последним категориям российских мужчин, отслуживших двухлетний срок, сейчас около 30 лет. Младшие мужчины в лучших возрастных группах служили лишь сокращенный годичный срок.

"Мобилизация – это всегда бюрократически сложное дело. Это требует от местных чиновников по всей стране хорошо выполнять задачи, которые они, возможно, никогда не выполняют и репетируют редко, если вообще. Поддержка бюрократической инфраструктуры, необходимой для проведения широкомасштабного призыва в запас, требует значительного внимания со стороны высшего руководства – внимания которого, вероятно, не уделялось в россии на протяжении последних 15 лет", – добавили аналитики.

Почему путин постоянно меняет высшее военное руководство россии

Как говорят аналитики, путин ищет виновных в провалах на войне только среди высшего военного руководства. И именно поэтому он без сомнений меняет одного на другого. Но этим вряд ли смогут устранить фундаментальные структурные проблемы, с которыми сталкивается армия россии.

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