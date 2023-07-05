Мобилизация в Украине: какие виды повесток вручают с июля и какие данные собирают в ТЦК

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Службе подлежат мужчины от 18 до 60 лет.

Во время военного положения могут вручать три вида повесток. 24 Канал подробнее расскажет, какие виды повесток выдают с июля и какие данные собирают в ТЦК.

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Какие виды повесток вручают с июля

В Украине могут вручить три вида повесток:

повестка об уточнении данных;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка".

Отметим, что повестка об уточнении данных имеет цель собрать информацию о военнообязанных.

Какие данные собирают в ТЦК

Мужчина должен обязательно передать в военкомат обновленную информацию о:

составе семьи;

состоянии здоровья;

смене места работы;

смене места жительства;

контактные данные.

Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Лубинец подчеркнул, что сейчас военное положение и все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кто может служить по месту жительства

По месту жительства могут служить такие категории украинцев: