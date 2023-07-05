Мобилизация в Украине: какие виды повесток вручают с июля и какие данные собирают в ТЦК
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Службе подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
Во время военного положения могут вручать три вида повесток. 24 Канал подробнее расскажет, какие виды повесток выдают с июля и какие данные собирают в ТЦК.
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Какие виды повесток вручают с июля
В Украине могут вручить три вида повесток:
- повестка об уточнении данных;
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;
- мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка".
Отметим, что повестка об уточнении данных имеет цель собрать информацию о военнообязанных.
Какие данные собирают в ТЦК
Мужчина должен обязательно передать в военкомат обновленную информацию о:
- составе семьи;
- состоянии здоровья;
- смене места работы;
- смене места жительства;
- контактные данные.
Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.
Лубинец подчеркнул, что сейчас военное положение и все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Кто может служить по месту жительства
По месту жительства могут служить такие категории украинцев:
- те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
- те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, в частности, биологические родители или попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители;
- те, кто воспитывает ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней;
- лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
- те, кто осуществляет постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа;
- усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- те, кто имеет жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности;
- опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.