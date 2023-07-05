Мобілізація в Україні: які види повісток вручають з липня і які дані збирають у ТЦК

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Службі підлягають чоловіки від 18 до 60 років.

Під час воєнного стану можуть вручати три види повісток. 24 Канал детальніше розповість, які види повісток видають з липня та які дані збирають у ТЦК.

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Які види повісток вручають з липня

В Україні можуть вручити три види повісток:

повістка про уточнення даних;

повістка на проходження військово-лікарської комісії;

мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка".

Зазначимо, що повістка про уточнення даних має на меті зібрати інформацію про військовозобов'язаних.

Які дані збирають у ТЦК

Чоловік має обов’язково передати у військкомат оновлену інформацію про:

склад сім'ї;

стан здоров’я;

зміну місця роботи;

зміну місця проживання;

контактні дані.

Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК і документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування.

Лубінець наголосив, що зараз воєнний стан і всі мають мати при собі документи, які посвідчують особу.

Хто може служити за місцем проживання

За місцем проживання можуть служити такі категорії українців: