В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанные украинцы получают повестки. Отдельные граждане могут получить бронирование, однако оно не освобождает от необходимости проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".

Читайте также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Кому не нужно проходить ВВК?

Юрист отметила, что сейчас ВВК проходят даже те, кто подает документы на отсрочку или бронирование. В то же время есть исключения: например, если бронирование уже оформлено, проходить ВВК не нужно.

Но в большинстве случаев прохождение ВВК является одной из стадий процесса – или мобилизации, или получения отсрочки,

– объяснила Анищенко.

По словам адвоката, на медосмотр не направляют:

Призывников (мужчины 18 – 25 лет), кроме тех, кто проходил срочную службу, закончил военную кафедру или уже стал военнообязанным.

Справка. ВВК для призывников проводят только при условии добровольного поступления на службу. Получение дубликата удостоверения о приписке происходит без медосмотра, однако во время первичной постановки на учет его проходят.

Призывников, которые до 25 лет прошли общевойсковую подготовку или базовую службу, – их не мобилизуют и не направляют на ВВК.



Военнообязанных с заявлением об отсрочке – на время его рассмотрения (7 дней) и в течение действия предоставленной отсрочки.



Военнообязанных с отсрочкой по бронированию от предприятия и решением Минэкономики.



Лиц, снятых с учета из-за достижения предельного возраста, состояние здоровья или приговора за тяжкое/особо тяжкое преступление.

Стоит отметить, что постановление ВВК остается в силе в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Решение по военнослужащим, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Мобилизация в Украине: последние новости