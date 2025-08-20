С момента начала полномасштабной войны в Украине действуют особые правила мобилизации, которые постоянно уточняются и меняются. Приближаясь к осени 2025 года, украинская власть анонсирует ряд нововведений в порядке мобилизации и пересечения границы для военнообязанных.

В частности, обсуждаются свободный выезд за границу для мужчин до 22 лет, обновленные правила отсрочки для студентов, возможность военных контрактов для лиц старше 60 лет и вопрос призывают ли мужчин после 55.

В материале 24 Канала рассмотрим подробнее эти изменения и напомним, кто имеет право на бронирование, отсрочку или законный выезд за границу во время военного положения.

Можно ли будет выезжать за границу мужчинам до 22 лет?

Одно из самых обсуждаемых нововведений – возможность беспрепятственного выезда за границу для молодых украинцев мужского пола в возрасте до 22 лет. Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с предложением повысить возрастной предел для выезда во время военного положения с 18 до 22 лет.

В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении границы,

– отметил президент.

Такое изменение поможет молодежи поддерживать связи с родиной и реализовать себя в учебе.

В августе 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко (которая возглавила правительство летом 2025-го) подтвердила, что Кабинет министров уже готовит соответствующее постановление. Правительство должно финализировать документ, который позволит выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет без изменений в законы – достаточно решения правительства. Свириденко уточнила, что это решение принимается на уровне Кабмина и не требует утверждения парламентом.

По состоянию на вторую половину августа процесс подготовки постановления был в активной фазе, поэтому можно ожидать, что уже в сентябре эта норма вступит в силу.

Женщины-медики и фармацевты должны в течение 60 дней после завершения обучения пройти ВВК

Стоит отметить, что общий запрет на выезд военнообязанных мужчин 18–60 лет действует с самого начала полномасштабной войны (февраль 2022 года) и продолжается вместе с правовым режимом военного положения.



Сейчас выехать за границу могут только отдельные категории граждан, определенные правительством. В частности, исключения касаются студентов, которые учатся за рубежом, водителей, которые перевозят гуманитарные грузы, волонтеров с соответствующими разрешениями, многодетных родителей и некоторых других групп. Повышение возраста "свободного выезда" до 22 лет призвано расширить возможности молодежи – например, для получения образования или работы за пределами Украины – без необходимости получать специальные разрешения.

Какие изменения правил отсрочки для студентов?

Во время военного положения студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва. В начале 2025 года правительство уже внедрило важные изменения, чтобы упорядочить и упростить эту процедуру.

С 1 января 2025 года вступили в силу нормы, по которым отсрочка для соискателей образования предоставляется на весь семестр (но не более чем на 6 месяцев) – от сентября до февраля и от марта до августа соответственно.

Ранее студент вынужден был каждые три месяца подтверждать свой статус в военкомате (ТЦК), теперь же эту бюрократическую норму отменили.

Данные о зачислении студента проверяются онлайн через образовательную базу ЕГЭБО, а продлить отсрочку можно автоматически через приложение "Резерв+", без личных визитов в ТЦК.

Кабмин вносит изменения в закон о мобилизации: как они будут касаться соискателей образования

Таким образом, студент, пока учится и находится в реестре Минобразования, гарантированно имеет право на отсрочку. Это упрощение, по словам Минобороны, позволило снизить нагрузку на ТЦК и избежать путаницы во время каникул – перерыв в обучении не означает потерю отсрочки, если студент продолжает обучение в следующем семестре. Министерства обороны и образования даже были вынуждены опровергать слухи, будто на время летних каникул студентов могут призвать: такие сообщения признаны дезинформацией, распространяемой врагом.

Однако в 2023 – 2025 годах возникла новая проблема: некоторые граждане начали злоупотреблять статусом студента, чтобы избежать мобилизации. Нередко мужчины, которые уже имеют несколько образований или давно закончили обучение, вступают второй или третий раз в учебные заведения (особенно профессионально-технические), чтобы получить отсрочку. В связи с этим правительство разработало законопроект №13634, который сужает перечень тех, кто может претендовать на студенческую "бронь" от призыва.

Согласно этому проекту, право на отсрочку сохраняется, только если выполняется ряд условий:

обучение происходит на дневной или дуальной форме в учебных заведениях Украины (университет, колледж, профессиональный лицей и т.д.);

лицо получает образование впервые на этом уровне, то есть каждое последующее образование должно быть выше предыдущего (например, после бакалавра – магистратура);

студенты профессионального и профессионального предвысшего образования должны начать обучение не позднее года, когда им исполнилось 25 лет (это ограничение не касается соискателей именно высшего образования, докторантов или интернов);

обучение продолжается в пределах нормативного срока образовательной программы (если студент берет академотпуск или "протягивает" обучение дольше, отсрочку будет потеряно).

Соответственно, потеряют право на отсрочку те студенты, кто: учится за рубежом; получает второе (третье) образование на том же уровне, что уже было получено ранее; начал учиться в профтехучилище после 25 лет; или превысил предельный срок обучения для своей программы.

Важно, что никаких возрастных ограничений для студентов высших учебных заведений этот законопроект не содержит – то есть условный 30-летний мужчина может остаться на дневном обучении в университете (имея, скажем, только бакалавра и поступив на магистратуру) и пользоваться отсрочкой. Зато схемы с повторным поступлением в профессиональные училища или техникумы в зрелом возрасте планируют прикрыть.

Как узнать, забронирован ли человек и реально ли забронироваться самому

По состоянию на конец августа 2025 года упомянутый законопроект был подан в парламент Кабмином, но пока не принят – вероятно, его рассмотрение состоится осенью. Таким образом, студентам, особенно старше 25 лет или тем, кто получает не первое образование, стоит внимательно следить за изменениями, чтобы не потерять отсрочку.

Контракты для мужчин 60+: мобилизуют ли после 55 лет?

Действующее законодательство Украины определяет, что предельный возраст военнообязанных (рядового и сержантского состава) составляет 60 лет – после достижения этого возраста граждане не подлежат призыву по мобилизации. Впрочем, в 2023 – 2025 годах в обществе продолжалась дискуссия о целесообразности привлечения старших специалистов к обороне.

Существует категория опытных военных пенсионеров и специалистов, которые желают добровольно помогать армии, хотя формально уже не подлежат призыву. В 2025 году власти сделали шаг навстречу последним – было решено разрешить службу по контракту для граждан, старше 60 лет, на добровольных началах.

16 июля 2025 года Верховная Рада приняла законопроект №13229, а в конце июля его подписал президент Зеленский. Этим законом внесены изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе", которые вводят возможность прохождения военной службы по контракту лицами 60+ лет.

Согласно новым нормам, во время военного положения граждане от 60 лет и старше могут добровольно поступить на контрактную службу при условии, что командир воинской части предоставил письменное согласие, а военно-врачебная комиссия признала этих лиц годными к службе. Контракт заключается на срок 1 год с возможностью продления еще на год, причем предусмотрен двухмесячный испытательный срок.

Соответствующее решение о принятии добровольца 60+ на службу принимает непосредственно командир подразделения, а если речь идет об офицере пенсионного возраста, дополнительно требуется согласование Генерального штаба ВСУ. Закон ограничивает сферу применения таких контрактников небоевыми должностями – они могут служить на должностях рядового и сержантского состава обеспечения, а также младшего и старшего офицерского состава (вероятно, имеются в виду штабные или иные специализированные роли). После завершения или отмены военного положения все подобные контракты прекращаются досрочно.

Введение добровольных контрактов для пенсионеров призвано привлечь квалифицированных ветеранов и специалистов к выполнению задач в армии, прежде всего – в сфере связи, логистики, медицины, инженерного обеспечения и других поддерживающих направлений. В пояснительной записке к закону прямо указано, что речь идет об опытных специалистах для небоевых должностей, которые могут передать знания и разгрузить младших военных. Такой шаг также потенциально позволяет компенсировать нехватку кадров в отдельных специальностях без дополнительной мобилизации молодежи.

Что касается принудительной мобилизации мужчин старшего возраста, то здесь подходы остаются осторожными. Формально призыву подлежат все годные мужчины до 60 лет, и закон не делает исключений для категории 55+ (кроме случаев, когда лицо имеет другие основания для отсрочки). Так что вызов на службу может получить даже 59-летний украинец – это не будет нарушением.

Впрочем, военное командование учитывает целесообразность и эффективность использования старших призывников. Как отмечают в Вооруженных Силах, чем ближе возраст призывника к предельному, тем менее приоритетным он является для комплектования боевых подразделений.

Во-первых, 55–59-летние военнослужащие, достигнув 60, имеют право на увольнение со службы, поэтому время их потенциального участия в операциях ограничено.

Во-вторых, состояние здоровья и физическая подготовка во многих случаях не позволяют поручать таким бойцам чрезмерно тяжелые задачи на передовой.

Мобилизация 2025: почему в Резерв+ не исчезает статус "в розыске" даже после уплаты штрафа

На практике сформировалась негласная норма: мужчин после 50–55 лет преимущественно не направляют в штурмовые бригады, особенно без их согласия. Представители территориальных центров комплектования подтверждают, что людей старше 50 лет мобилизуют, но в основном для службы в частях обеспечения (тыловых подразделениях).

При распределении старших мобилизованных учитываются наличие боевого опыта, военной специальности, состояние здоровья и профессиональные навыки. Например, 56-летнего мужчину с опытом водителя или связиста могут назначить по специальности в тыловые службы, тогда как в окопы на передовую его, скорее всего, никто не отправит без его воли. Таким образом, хотя законом не запрещено мобилизовать после 55 лет, в реальности служба на передовой для 55+ происходит преимущественно по желанию, а не по принуждению.

Стоит добавить, что в обществе обсуждали идею официально ограничить мобилизацию 55+ лет. В частности, существует законопроект №12222, который предлагал снизить предельный возраст призыва до 55 лет и не привлекать старших лиц к боевым действиям принудительно. Однако этот документ не был принят; следовательно по состоянию на сентябрь 2025 года верхняя возрастная планка остается 60 лет.



Зато государство пошло другим путем – стимулируя добровольцев пенсионного возраста контрактной службой, а принудительную мобилизацию старших мужчин оставляя как дополнительный инструмент.

Кто может получить "бронь", отсрочку и право выезда за границу?

Правила мобилизации осенью 2025 года предусматривают определенные смягчения для молодежи и уточнения критериев отсрочки, но общая рамка остается неизменной: военное положение обязывает большинство мужчин 18–60 лет не покидать страну и быть готовыми стать в ряды обороны. В то же время есть три важных механизма, позволяющие тем или иным лицам временно избежать призыва или выехать за границу – это бронирование, отсрочка и специальные разрешения на выезд. Рассмотрим коротко, кто подпадает под эти категории.

Бронирование работников. "Бронь" – это отсрочка от мобилизации, которую предоставляют ключевым работникам предприятий, учреждений или организаций, важных для экономики или обороны страны. Забронированного сотрудника не призывают, пока действует бронирование. По общему правилу, каждое предприятие, получившее статус критически важного, может забронировать до 50% своих военнообязанных сотрудников (остальные должны быть в резерве на случай призыва).

Эта квота может быть увеличена для отдельных отраслей: например, оборонные предприятия, компании топливно-энергетического комплекса имеют право бронировать до 100% персонала, привлеченного к критическим проектам. Также полностью бронировать могут критические предприятия в прифронтовых общинах.

Статус критически важного предоставляется предприятиям решением правительства или профильных министерств – для этого они должны соответствовать установленным критериям (в частности, по уплате налогов, размера зарплат и т.д.). Одним из обязательных условий с мая 2024 года является уровень зарплаты: не менее 20 тысяч гривен в месяц у забронированного работника. Для государственных служащих бронь действует на весь период мобилизации или до увольнения со службы. Информация о бронировании заносится в электронный реестр, и работник может даже проверить свой статус через приложение "Резерв+" или получить справку через портал "Дия". Забронированные лица имеют право свободно передвигаться по Украине и выполнять свои трудовые обязанности; на практике им также иногда выдают разрешения на выезд в заграничные командировки, если это необходимо для работы.

Право на отсрочку. Кроме забронированных работников и студентов, о которых упомянуто выше, закон определяет целый ряд других оснований, по которым военнообязанный может получить отсрочку от призыва. Среди самых распространенных причин: состояние здоровья (временная непригодность, подтвержденная медкомиссией), семейные обстоятельства (содержание трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельное воспитание ребенка, наличие беременной жены или жены с инвалидностью, опека над нетрудоспособными родственниками и т.д.), а также должность или деятельность (отдельные категории госслужащих, народных депутатов, полицейских, педагогов, ученых, резервистов, волонтеров и т.д.).



В августе 2024 года был расширен перечень семейных оснований – теперь отсрочку получают также те, чьи братья или сестры (не только родные, но и сводные) погибли или пропали без вести во время боевых действий. А военные, которые во время войны побывали в российском плену и были освобождены, вообще не могут быть повторно призваны без их желания. Таким образом государство гарантирует социальную защиту семьям погибших героев и тем, кто уже сполна выполнил свой долг.

Лица с правом на отсрочку (независимо от основания) формально тоже относятся к мобилизационному резерву, однако временно не подлежат призыву. Они не имеют права выезда за границу автоматически, но могут его получить, если подпадают под специальные исключения или программы. Например, студентов дневной формы обучения иностранных вузов (которые имеют отсрочку как студенты) правительство отдельно позволяет выпускать из Украины для обучения – при наличии подтверждающих документов об обучении за рубежом.

Подобным образом, водители, волонтеры, спортсмены, артисты или другие категории, которые выезжают с официально подтвержденной целью, могут пересекать границу по решению соответствующих государственных органов. Но общего правила "у меня есть отсрочка – выпустите меня" не существует: дефицит мобилизационного ресурса заставляет власть очень избирательно подходить к вопросу выезда военнообязанных.

Выезд за границу во время мобилизации. Как уже отмечалось, базовое правило военного времени – мужчинам 18–60 лет выезд за пределы Украины запрещен, за исключением определенных категорий.



К таким категориям относятся: мужчины, старше 60 лет (пенсионеры по возрасту могут свободно выезжать, ведь не подлежат мобилизации); лица, имеющие инвалидность или постоянно непригодные к службе по состоянию здоровья (их тоже могут выпустить при наличии соответствующих документов); родители трех и более детей (и воспитатели детей-сирот); опекуны лиц с инвалидностью; студенты иностранных учебных заведений (при наличии подтверждений и только достигнув 18 лет, а с сентября 2025, вероятно, до 22 лет включительно).

Также правительство позволяет выезжать мужчинам, которые имеют бронирование и направляются в служебные командировки от своих критически важных предприятий – по согласованию с Государственной пограничной службой. Аналогично, волонтеры и водители гуманитарных миссий могут получить право пересечения границы, если у них есть надлежащим образом оформленные документы.

Для спортсменов и культурных деятелей внедрен отдельный порядок выезда на международные соревнования и мероприятия – решение об этом принимает соответствующее министерство. Злоупотребление такими разрешениями (случаи, когда, скажем, спортсмен не вернулся домой после турнира) приводили к скандалам, поэтому сейчас правила стали более строгими.

В завершение следует отметить – осень 2025 года не приносит каких-то радикальных изменений в саму суть мобилизации. Она продолжается на основании продленного до 5 ноября военного положения, а все граждане призывного возраста должны либо служить, либо иметь на то законные основания для освобождения.