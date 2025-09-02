В Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. В то же время снижение мобилизационного возраста власть пока не рассматривает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы для Суспильного.

Могут ли снизить мобилизационный возраст?

Павел Палиса объяснил, что решение о выезде за границу позволит "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".

Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию,

– добавил он.

Заместитель руководителя ОП отметил, что сейчас снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе – я имею в виду, снижение мобилизационного возраста,

– подытожил Палиса.

Палиса отметил, что решение правительства не подрывает усилий государства по привлечению добровольцев в возрасте 18 – 24 лет по новой программе. По его словам, ключевым фактором в этом процессе является свобода выбора, а также создание условий, которые делают службу конкурентной и привлекательной по сравнению с другими возможностями.

Мобилизация в Украине: последние новости